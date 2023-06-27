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BBC

بيان أمريكي بريطاني فرنسي يدعو الحوثيين إلى التخلي عن الخيار العسكري في اليمن

06:47 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

الحوثيين

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وكالات

دعت أمريكا وبريطانيا وفرنسا، جماعة الحوثيين، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إلى التخلي عن أي خيار عسكري في اليمن.

وحث البيان الثلاثي الحوثيين على التخلي نهائيا عن أي خيار عسكري، مشيرًا إلى أن أي عودة للصراع ستؤدي لعزلهم التامة.

وأوضح، أن الحوثيين يفاقمون الأزمات الإنسانية باستمرار منعهم صادرات النفط، داعيًا الحوثيين للكف عن أي أعمال تلحق الضرر باقتصاد اليمن.

كما دعا البيان الحوثيين لإعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط مع جميع الأطراف في جهود السلام، مؤكدًا أن الوقت قد حان الوقت لبدء محادثات نحو عملية سياسية في اليمن.

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