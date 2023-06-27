بيان أمريكي بريطاني فرنسي يدعو الحوثيين إلى التخلي عن الخيار العسكري في اليمن

وكالات

دعت أمريكا وبريطانيا وفرنسا، جماعة الحوثيين، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إلى التخلي عن أي خيار عسكري في اليمن.

وحث البيان الثلاثي الحوثيين على التخلي نهائيا عن أي خيار عسكري، مشيرًا إلى أن أي عودة للصراع ستؤدي لعزلهم التامة.

وأوضح، أن الحوثيين يفاقمون الأزمات الإنسانية باستمرار منعهم صادرات النفط، داعيًا الحوثيين للكف عن أي أعمال تلحق الضرر باقتصاد اليمن.

كما دعا البيان الحوثيين لإعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط مع جميع الأطراف في جهود السلام، مؤكدًا أن الوقت قد حان الوقت لبدء محادثات نحو عملية سياسية في اليمن.