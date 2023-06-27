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BBC

ولي العهد السعودي يعرب لبوتين عن ارتياح المملكة لنجاح مساعي التهدئة في روسيا

04:06 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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وكالات

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن ارتياح المملكة لنجاح مساعي التهدئة القائمة في روسيا، وتمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق بالأمن والاستقرار.
من جهته أعرب الرئيس الروسي عن الشكر لولي العهد على المشاعر النبيلة تجاه روسيا وشعبها.
ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء.
وأضافت أن الأمير محمد أعرب عن دعمه للإجراءات التي اتخذها بوتين لإنهاء تمرد مسلح لمقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يوم السبت.

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