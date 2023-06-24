إعلان

BBC

بوتين يوقع قانونًا جديدًا بفرض عقوبات على منتهكي الأحكام العرفية

07:57 م السبت 24 يونيو 2023
بوتين يوقع قانونًا جديدًا بفرض عقوبات على منتهكي الأحكام العرفية

فلاديمير بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت على قانون جديد يفرض عقوبات جديدة لانتهاكات الأحكام العرفية، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى 30 يوما وغرامات.

ومع ذلك، لم يتم فرض الأحكام العرفية رسميا بعد في روسيا. وبدلا من ذلك، أعلنت السلطات في بعض المناطق حالة الطوارئ لمكافحة الإرهاب وسط انتفاضة مجموعة فاجنر.

لكن الأحكام العرفية سارية بالفعل في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا مثل خيرسون ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا.

ولا يسرد نص القانون الجديد انتهاكات محددة للأحكام العرفية، ولكن يفترض أنه ينطبق على الجرائم التي لا يعاقب عليها في وقت السلم، مثل انتهاكات حظر التجول أو رفض العمل.

وبموجب القانون الجديد، إذا كان الشخص في سيارة تنتهك الأحكام العرفية، يمكن مصادرة السيارة.

سوق مصراوى

بوتين عقوبات جديدة لانتهاكات الأحكام العرفية الأحكام العرفية روسيا مكافحة الإرهاب مجموعة فاجنر تمرد فاجنر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

حاكم ليبيتسك الروسية: مقاتلو فاجنر في منتصف الطريق إلى موسكو
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الثانوية العامة 2023..شاهد أهم الأسئلة المتوقعة بامتحان الكيمياء غدًا