بيان أمريكي كوري ياباني: بيونج يانج تهدد المنطقة بدمار شامل

وكالات

قالت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية تنتهك قرارات مجلس الأمن وتهدد المنطقة بدمار شامل.

وقالت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، "ندين استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ الباليستية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض إن مستشاري الأمن القومي في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بحثوا سبل الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان والتنسيق بشأن بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

وأضاف أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، ونظيريه بحثوا كذلك خلال اجتماع ثلاثي في طوكيو "البرامج النووية والصاروخية غير المشروعة الخاصة بكوريا الشمالية وأحدث استفزازاتها وحددوا الخطوات المقبلة لتعزيز تعاونهم".

من جانبها، أصدرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، تحذيرا "قويا" بشأن "الاستفزازات العسكرية للعدو حيث تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أحدث جولة من التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية، اليوم الخميس، وهي أكبر تدريبات عسكرية بين كوريا الجنوبية وأمريكا في التاريخ.

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ندد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية بحقيقة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان "يوما بعد يوم" مناورات عسكرية ضد كوريا الشمالية بمشاركة كمية كبيرة من المعدات.

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وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان: “رد فعلنا على هذا أمر لا مفر منه… جيش كوريا والولايات يدين بشدة هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة ويحذر بشدة وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، التي، على الرغم من التحذيرات المتكررة، تصعد التوترات العسكرية في المنطقة”.

وأضافت: "القوات المسلحة سترد باستمرار على الأعمال ذات الطبيعة الاستفزازية من أي نوع واستفزاز الأعداء".