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BBC

بولندا ترصد طائرة مسيّرة مجهولة فوق مطار العاصمة وارسو

12:15 ص الخميس 01 يونيو 2023
بولندا ترصد طائرة مسيّرة مجهولة فوق مطار العاصمة وارسو

طائرة مسيرة

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وكالات

أفادت قناة TVN البولندية، باستمرار ظهور مسيرات مجهولة، فوق مطار "فريدريك شوبان" في العاصمة وارسو، في منطقة حظر الطيران.

وأوضحت القناة، في تقريرها أن إحدى هذه المسيرات حلقت أمس الثلاثاء، على مسافة 60 مترا من طائرة تركية كانت متجهة للهبوط في مطار "فريدريك شوبان".

ووفقا للتسجيل الصوتي الذي حصلت عليه القناة من برج المراقبة في المطار، أفاد الطيار بوجود مسيرة داكنة باللون البني المائل للسواد، على ارتفاع 200 قدم، قطرها يساوي 50 سم تقريبا.

وفي وقت سابق من الشهر أفادت إذاعة RMF، برصد مسيرتين مجهولتين على مسافة قريبة من طائرات النقل المدني في المطارات البولندية، إحداهما رصدت في منطقة حظر الطيران في مطار "فريدريك شوبان، والثانية في مطار "كاتوفيتسي".

وفي وقت لاحق أعلنت شركة "المطارات البولندية"، أنه سيتم قريبا تركيب نظام للكشف عن المسيرات وتحييدها في مطار "فريدريك شوبان".

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