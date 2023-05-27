رئيس الحكومة العراقية: مشروع طريق التنمية يحقق الاستقرار في المنطقة

بغداد- (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، اليوم السبت ، أن مشروع طريق التنمية يمثل " انطلاقة كبيرة لتحقيق الشراكة مع دول المنطقة".

وقال السوداني، خلال افتتاحه مؤتمر طريق التنمية بحضور وزراء النقل في الدول الإقليمية للعراق ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من المنظمات الدولية، إن طريق التنمية هو شريان اقتصادي وفرصة لالتقاء المصالح بين دول المنطقة لتكون المنطقة قبلة لكل باحث عن استثمارات مستقبلية".

وأضاف "أن هذا المشروع الواعد سيطلق شراكة حقيقية لتحقيق التكامل والاستقرار في المنطقة".

ويتضمن مؤتمر طريق التنمية إطلاق استثمارات بقيمة 17 مليار دولار لإنشاء ممر بري وسكك حديدية لربط ميناء الفاو الكبير أقصى جنوبي العراق إلى الحدود العراقية - التركية أقصى شمالي البلاد.

وقالت مصادر في الحكومة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن وزراء نقل دول الجوار الإقليمي ومجلس التعاون الخليجي وممثلين عن البنك الدولي وبعثات الأمم المتحدة سيحضرون وقائع المؤتمر حيث الإعلان عن تفاصيل هذه الاستثمارات التي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال منذ 40 عاما.

وذكرت أن هذا الطريق سيكون بطول 1175 كيلو مترا وبسرعة تصميمية للسكك الحديدية 300 كيلو متر في الساعة لنقل الأشخاص و 140 كيلومترا في الساعة لنقل البضائع.

وأوضحت أن تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع ستنتهي عام 2028 والطاقة القصوى للمشروع ستتضح بعد عام 2050 بعد استكمال جميع منشآت ميناء الفاو الكبير حيث ستكون 60 % من خدمات هذا المشروع للداخل العراقي و40 % لدول العالم.