حزب الله يعلن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية

بيروت - ( د ب أ )

أعلن حزب الله اللبناني ،اليوم الأحد، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح .

وقال حزب الله، في بيان صحفي اليوم: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان آلية عسكرية في قاعدة "بيت هلل" بالصواريخ الموجهة وأوقعت طاقمها بين قتيلٍ وجريح".

وحسب بيان للإعلام الحربي لحزب الله، "استهدفت المقاومة الإسلامية مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا وتحقق إصابات مباشرة".

وأفادت قناة المنار التابعة ل"حزب الله"، بـ "قصف صهيوني عنيف يستهدف أطراف كفرشوبا والهبارية وشبعا" ، بينما أشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أن "أطراف بلدة مروحين ومنطقة حامول شرق الناقورة وأطراف بلدة عيتا الشعب، تعرضت لقصف مدفعي معاد".

ولفتت الوكالة إلى أن "القصف المعادي على أطراف بلدة مروحين استهدف منزلاً غير مأهول قرب مقر الوحدة الغانية"، موضحة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المنزل المذكور للقصف.

كما أشارت إلى أن "عدة بلدات في قضاء مرجعيون تتعرض للقصف المعادي كمحيبيب وحولا وميس الجبل قرب مركز قوات الطوارئ وتلة حمامص بسردا والوزاني، كما تم استهداف منزل بحولا وآخر في الوزاني.