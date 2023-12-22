البحرية البريطانية: مسلحون يختطفون سفينة قبالة السواحل الصومالية

وكالات

قال هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن مسلحين اختطفوا سفينة قبالة السواحل الصومالية ويجري التحقيق في الحادث.

وأشارت الهيئة، التي تتابع حركة السفن التجارية، إلى أن السلطات تحقق في الحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونصحت الهيئة، السفن، بالعبور بحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، حسبما أوردت في منشور عبر منصة "إكس".

وتعرضت سفن عديدة خلال الفترة الأخيرة إلى هجمات في جنوب البحر الأحمر أمام سواحل اليمن، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ توعد الحوثيون بمهاجمة السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بشركات إسرائيلية.