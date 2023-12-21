الحكومة بغزة تدين قصف وتدمير الاحتلال لمقرها الرئيسي

مصراوي

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إنّ الجيش الإسرائيلي قصف ودمّر مقر المكتب الرئيسي ومقر شبكة الرأي الفلسطينية التابعة له.

وانتقد المكتب الإعلامي في بيانٍ له، اليوم الخميس، استهداف مقرّاته الإعلامية واصفاً ذلك بأنه "محاولة لمنع تصدير الموقف الرسمي لوسائل الإعلام المختلفة، ومواصلة التغطية الإعلامية وفضح جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

واتهم جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف "كل من يعمل في حقل الصحافة والإعلام"، وطالب المكتب الاتحادات الصحفية والهيئات الحقوقية والقانونية بإدانة "الجرائم المتواصلة بحق الصحافة والإعلام الفلسطيني والتنديد بتكرارها".

واستشهد في الحرب حتى اليوم، 61 صحفيًا فلسطينيًا، وثلاثة لبنانيين، فيما استشهد أربعة صحفيين إسرائيليين في هجوم حماس في السابع من أكتوبر بحسب لجنة حماية الصحفيين.