رابطة العالم الإسلامي تثمن جهود ترامب لوقف الحرب في غزَّة

الرياض- ( د ب أ)

ثمنت رابطة العالم الإسلامي اليوم السبت، جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزّة، والتزامه بمنع ضمِّ أيّ جزء من الضفة الغربية وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزَّة.

ورحَّبت الرابطة، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها في بيان صحفي اليوم، بـ"إعلان بدء المرحلة الثانية من خطة السّلام الشاملة، وإعلان "مجلس السّلام"، وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزَّة.

وشدَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى "على الضرورة المُلحّة للالتزام الكامل باستحقاقات هذه المرحلة، والتصدي بجديةٍ وحزم لأيّ انتهاكات تجاهها، ولاسيما ضمان الوصول الكافي للمساعدات الإنسانية التي تشتدّ الحاجة إليها في القطاع المنكوب، ودعم عودة السّلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، تمهيدًا لإنهاء دوّامة العنف والحروب، وإرساء السَّلام الدائم الشَّامل والعادل، وفق القرارات الدولية ذات الصلة، و"إعلان نيويورك لحلِّ الدولتين".

وكان رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث أعلن، أمس الجمعة، أن اللجنة باشرت رسمياً أعمالها من القاهرة، تمهيداً للانتقال إلى قطاع غزة.