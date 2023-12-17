قائد لواء جولاني السابق: اللواء فقد ربع قواته منذ 7 أكتوبر

(مصراوي)

قال قائد جولاني الأسبق موشيه كابلنسكيب، اليوم الأحد، إن اللواء فقد منذ 7 أكتوبر ربع قواته بين قتيل وجريح مع مقتل 82 ضابطًا وجنديًا.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الكتيبة 13 في لواء جولاني فقدت الكثير من مقاتليها في هجوم الـ7 من أكتوبر.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي من سلاح الهندسة بلواء جولاني وإصابة 4 من أفراد الكتيبة بينهم ضابطين وجنديين بجروح خطرة في جنوب غزة، إضافة إلى إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني خلال المعارك المستعرة بجنوب القطاع.