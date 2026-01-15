إعلان

بقيمة 10 ملايين.. ضبط عدد من قضايا تجارة العملة في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

03:14 م 15/01/2026

مبلغ مالي - أرشيفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 10 ملايين جنيه.

وجاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجارة العملة مكافحة جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية

