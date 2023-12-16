عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قصف الاحتلال على غزة منذ فجر السبت

غزة - ( د ب أ)

استشهد منذ فجر اليوم السبت عشرات الفلسطينيين، وبينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم ، "قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 14 مواطنا على الأقل، واصابة آخرين بجروح".

وقالت الوكالة: "استشهد عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا، ولا يزال هناك عدد كبير من المدنيين عالقين تحت الأنقاض"، لافتة إلى "استشهاد شاب في منطقة تل الزعتر شمال غزة، بعد إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص عليه داخل منزله".

وأطلقت الزوارق الإسرائيلية الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة في عرض بحر رفح جنوب القطاع، فيما تتعرض المناطق الشرقية في محافظة خان يونس للقصف المتواصل.

وكشفت الوكالة عن "تدمير القوات الإسرائيلية بشكل كامل الجزء الجنوبي لمستشفى كمال عدوان، الذي يتعرض لليوم الثامن على التوالي لحصار، في ظل النقص الحاد في المياه، والطعام، كما يواصل الاحتلال القمع والتنكيل بحق الطواقم الطبية هناك، ولا يزال 12 طفلا محجوزين داخل الحاضنات فيه دون ماء ولا غذاء".

وقالت الوكالة إن "سلطات الاحتلال تواصل قطع الاتصالات الهاتفية والانترنت عن كافة مناطق قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي".

وبحسب وفا، "ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر اكتوبر الماضي إلى 18 ألفا و700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين".