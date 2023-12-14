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BBC

البيت الأبيض: نريد من إسرائيل إنهاء الحرب قريبًا ولا نملي عليها شروطًا

09:16 م الخميس 14 ديسمبر 2023

منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون ك

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مصراوي
قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، "يمكن إنهاء الحرب الآن إذا ألقت حماس سلاحها وسلمت جميع المسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر"
وتابع كيربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "نحن لا نملي شروطا على إسرائيل بشأن مدة الحرب لكننا نريدها أن تنهيها في أقرب وقت ممكن".

ولفت منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض إلى أن واشنطن تعمل، من أجل تحقيق هدنة قصيرة في غزة وهناك مخاوف من الهدن الطويلة باعتبارها في صالح حماس.
وأوضح أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، ناقش مع القادة الإسرائيليين العمليات العسكرية في غزة.
وأكد أنه لن يتم الكشف عن محادثات واشنطن مع الإسرائيليين بشأن العمليات العسكرية في غزة حتى لا تستغلها حركة حماس.

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