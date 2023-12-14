قيادي بحماس: لم يبق لنتنياهو سوى إعلان الفشل في غزة والبدء في سحب جيشه

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قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، إن العدو الإسرائيلي تلقى خسارة استراتيجية يوم السابع من أكتوبر الماضي ويتعرض للهزيمة في كل الميادين.

وتابع أسامة حمدان القيادي في حماس خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "جنود العدو وضباطه يعودون أشلاء أو معاقين أو مرضى نفسيين من غزة، ولم يبق لنتنياهو وأركان حربه سوى إعلان الفشل في غزة والبدء في سحب جيشه من هناك".

وأشار أسامة حمدان القيادي في حماس: "نتنياهو فشل في تحقيق أي هدف في غزة، والإشارة التي يريدها الاحتلال من المقاومة تلقوها في الميدان، و لا تفاوض ولا عودة للأسرى إلا بعد الوقف الكامل للعدوان على غزة والاستجابة لمطالب المقاومة، و نؤكد انفتاحنا على كافة الجهود التي تفضي إلى وقف العدوان على غزة والضفة".

وأوضح أسامة حمدان القيادي في حماس: "الاحتلال الصهيوني وإدارة بايدن يتحمّلان كامل المسؤولية عن استمرار المجازر بحق شعبنا، وإعلان الإدارة الأمريكية وبريطانيا فرض عقوبات على كوادر حماس يأتي في سياق التواطؤ مع الاحتلال، ولا تبحثوا في مستقبل غزة بعد الحرب بل ابحثوا في مستقبل الكيان الصهيوني".

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واستكمل القيادي في حماس حديثه: "موقف الحركة كان ولا يزال عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني على أي جزء من أرضنا، كما أن الكيان الصهيوني مؤقت وسيزول، و ما يقع في غزة جريمة حرب والإدارة الأمريكية باتت تدرك أن نتنياهو يجرها لمأزق كبير، و مقاومونا سيتعاملون مع تهديد إسرائيل بضخ مياه البحر إلى الأنفاق، وذلك لأنّ الأنفاق جزء من المقاومة بناها مهندسون أصحاب خبرة وهي مهيأة لمواجهة المخاطر المحتملة".