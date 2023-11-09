سقوط عدد من الشهداء والجرحى في استهداف محيط المستشفى الإندونيسي بغزة

سقوط عدد من الشهداء والجرحى في استهداف محيط المستش

مصراوي

سقط عدد من الشهداء والجرحى في استهداف محيط المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة: عدد من الإصابات بالمستشفى الإندونيسي جراء قصف طائرات الاحتلال على منطقة تل الزعتر في محيط المستشفى.

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: هناك العديد من الإصابات دخلت المستشفى الإندونيسي لاستهداف محيطه.

وتابع المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم الخميس، "فقدنا اليوم خدمات أساسية والمستشفيات غير قادرة على القيام بوظائفها".

ولفت القدرة إلى أن هناك علامات استفهام على عدم الرغبة الدولية لمساعدة القطاع الصحي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: هناك استهداف لمحيط مجمع النصر الطبي شمال مدينة غزة، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في إخراج المنظومة الصحية من العمل.

وأوضح أن ساعات معدودة لخروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة، إذ تم اليوم استهداف 3 سيارات إسعاف، فضلًا عن استهداف مباشر فجر اليوم لمجمع الشفاء الطبي.

وأشار إلى أن عدد النازحين داخل المستشفى الإندونيسي يتجاوز 20 ألفا، مشددًا أنه على كافة المؤسسات الأممية عدم.