حماس: تصريحات مسؤول أمريكي عن مستقبل غزة ضرب من الخيال

كتبت- سلمى سمير:

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن حديث منسق الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عن مستقبل قطاع غزة بعد حماس "ضرب من الخيال"، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني في التحام تام مع المقاومة الفلسطينية.

وصرح قاسم، أن الشعب الفلسطيني أفشل مخطط تهجيره من قطاع غزة وتصفية قضيته العادلة، قائلًا إن الشعب الفلسطيني لن يسمح لأحد بتمرير مخططاته بينما "لا يزال ثابتا مرابطا على أرضه".

وأكد الناطق باسم حركة حماس، أن إدارة غزة أو أي جزء من أرضنا هو شأن فلسطيني خاص بالشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى فشل أي قوة على الأرض في محاولة تغيير الواقع أو فرض إرادتها.

وتحدث قاسم عن إنزال كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، خسائر فادحة في آليات وجنود ومرتزقة الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يحاول عبور غزة ويتراجع.

وقال قاسم، إن الاحتلال سيخسر هذه المعركة كما سابقاتها وسيفشل في تحقيق أهدافه في نهايتها.

وصرح المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، مساء أمس أن حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءًا من مستقبل قطاع غزة، في إشارة إلى إدارة القطاع.

وخلال زيارة غير معلنة إلى رام الله، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن مستقبل قطاع غزة بدون حركة حماس داعيًا السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع الأمر الذي رحب به عباس في حال تم عزل حماس عن القطاع.