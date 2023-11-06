أمريكا تعلق على تصريحات وزير إسرائيلي بشأن ضرب غزة بالنووي



مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تصريحات وزير إسرائيلي بشأن ضربة نووية محتملة على غزة غير مقبولة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لا تشكك في الأزمة الإنسانية بغزة والخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "نناقش مع إسرائيل ومصر مسألة إدخال الوقود لغزة بطريقة تساعد المدنيين وليس حماس".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "ليس هناك أي سبب يجعلنا نعتقد أنه كان هناك تحويلا للمساعدات الإنسانية لفائدة حماس".

وأكدت الخارجية الأمريكية، على أن إسرائيل تمتلك كل الحق في الدفاع عن نفسها ومن المهم أن تفرق بين حماس والمدنيين.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن التقارير التي تحدثت عن نقل رسائل أمريكية لإيران وحزب الله عبر العراق، عارية من الصحة.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش مع نتنياهو إمكانية "هدن تكتيكية" في غزة.

وتابع البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستعمل على استمرار إدخال المساعدات لغزة، لكن ما يدخل لا يكفي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا عن وقف إنساني للقتال في غزة.

ومن جانبها كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أنّ الولايات المتحدة تكثف ضغوطها على "إسرائيل" لتخفيف قصفها على قطاع غزة