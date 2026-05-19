بالصور.. النيابة تكشف ملابسات واقعة إطلاق نار عشوائي على مواطنين بأبنوب

كتب : محمود عجمي

12:47 ص 19/05/2026
انتقل فريق من النيابة العامة بمركز أبنوب إلى موقع حادث إطلاق الأعيرة النارية العشوائي على المواطنين، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وذلك لبدء التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.

معاينة المكان وسماع أقوال المصابين

وقام أعضاء النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث ميدانيًا لتحديد أسبابه وظروفه، كما توجه فريق آخر إلى المستشفى لمناظرة جثامين الضحايا والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود.

بداية الكشف عن ملابسات الواقعة

في السياق ذاته، كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط تفاصيل الحادث، وذلك عقب تداول أنباء عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ النجدة وتحرك أمني سريع

وأوضحت التحريات أنه في يوم 18 الجاري، تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بقيام شخص يستقل سيارة ملاكي بإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين بموقف أبنوب، ما أدى إلى سقوط 8 قتلى و5 مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

تحديد هوية الجاني وملاحقته

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تم تتبعه حتى تبين هروبه إلى قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، في محاولة للاختباء من قوات الأمن.

نهاية المواجهة بمقتل المتهم

ووفقًا للتحريات، بادر المتهم بإطلاق النار تجاه القوات فور استشعاره باقترابهم، ما أدى إلى تبادل إطلاق النيران بين الطرفين، أسفر عن مصرع المتهم في موقع الحادث.

الحالة النفسية للمتهم

وكشفت المعلومات أن المتهم كان يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية، وكان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات الصحة النفسية بمحافظة القاهرة.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل وكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.

أمن أسيوط النيابة العامة حادث إطلاق نار

