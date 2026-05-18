شهد مركز إسلامي في مدينة "سان دييجو" الأمريكية، حادث إطلاق نار أثار صدمة واسعة، حيث وثّقت فيديوهات متداولة على نطاق واسع لحظات إطلاق النار داخل المركز، ما دفع الشرطة إلى التحرك الفوري.

استنفار أمني لشرطة سان دييجو بعد بلاغات عن إطلاق نار

استجابت الشرطة الأمريكية في مدينة سان دييجو، بشكل عاجل لبلاغات مكثفة، أفادت بوجود شخص مسلح يقوم بإطلاق النار داخل المركز الإسلامي في المدينة.

BREAKING: Police are responding to reports of an active shooter at the Islamic Center of San Diego.



Authorities confirmed the situation is ongoing and are urging the public to avoid the area.



Officials have not yet confirmed whether there are any victims.@TheStoryFNC… pic.twitter.com/eMpxqCWfL5 — Fox News (@FoxNews) May 18, 2026

وتحركت وحدات الأمن وسيارات الإسعاف إلى الموقع فور تلقي النداءات الأولى للتعامل مع التهديد الأمني وتأمين المتواجدين في محيط الحادث، الذي أثار حالة من الذعر والهلع في المنطقة المحيطة بالمركز.

السلطات الأمريكية تؤكد استمرار خطورة الوضع

أكدت السلطات الأمنية الرسمية في سان دييجو، أن الوضع الميداني داخل المركز الإسلامي ومحيطه "لا يزال قائما وخطيرا" حتى هذه اللحظة حيث تواصل الفرق المختصة محاصرة الموقع للسيطرة على المسلح، حسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين.

وحثت مديرية الشرطة، الجمهور والمواطنين بشكل صارم على تجنب المنطقة بالكامل والابتعاد عن الطرق المؤدية إليها لضمان سلامة الجميع وإفساح المجال أمام القوات الأمنية للتعامل مع الموقف بشكل سريع.

غموض يُحيط بمصير القتلى والمسؤولون يمتنعون عن تأكيد وجود إصابات

لم يؤكد المسؤولون في جهاز الشرطة الأمريكية أو طواقم الإغاثة الطبية بعد ما إذا كان الحادث قد أسفر عن وقوع أي ضحايا أو إصابات بين المصلين أو المتواجدين داخل المركز الإسلامي.

وتفرض القوات الأمريكية طوقا أمنيا مشددا حول مبنى المركز لتمكين فرق العمليات الخاصة من تمشيط الطوابق والغرف، بحثا عن المهاجم وتحديد حجم الخسائر البشرية المحتملة فور انتهاء العملية.