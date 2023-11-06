البنتاجون: قواتنا تعرضت لـ38 هجومًا في العراق وسوريا وأصيب 48 جنديًّا

مصراوي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنه منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، تعرضت القوات الأمريكية لـ 38 هجوما في العراق وسوريا.

وتابع البنتاجون، اليوم الاثنين، أن "وزارة الدفاع الأمريكية، أنه منذ 17 أكتوبر تعرضت القوات لـ 38 هجوما في العراق وسوريا، وأصيب منها 48 جنديا إصابات طفيفة"

وأوضح البنتاجون أن أن أمريكا لا تضع شروطًا على استخدام إسرائيل للأسلحة التي تقدمها لها.

ولفت البنتاجون إلى أن عدد الشهداء المدنيين في قطاع غزة يقدر بالآلاف.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10022 شهيدًا.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدًا.

وصرح القدرة أن المنظومة الصحية المنهارة في غزة باتت عاجز تمامًا عن إنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

ودعا القدرة إلى توفير ممر إنساني آمن وعاجل لإدخال المستلزمات الطبية والوقود وخروج الجرحى.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، بتوفير الطعام وباقي مقومات الحياة للطواقم الطبية العاملة في المستشفيات.

وناشدت وزارة الصحة في غزة، الأمم المتحدة وشعوب العالم بالتحرك فورا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.