بلينكن: إسرائيل وافقت على حماية المدنيين قبل بدء الهجوم على جنوب غزة

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل بشكل متواصل لزيادة تدفق المساعدات وخاصة الوقود.

وتابع بلينكن خلال مؤتمر صحفي الخميس: "إسرائيل أعربت عن نيتها استئناف عمليتها العسكرية بغزة حال استكمال تبادل الرهائن، كما أن طريقة دفاع إسرائيل عن نفسها مهمة وعليها التزام القانون الدولي وقد طالبت المسؤولين بخطط لحماية المدنيين".

وأضاف بلينكن: "يجب منح النازحين الفلسطينيين نحو جنوب قطاع غزة الفرصة للعودة إلى مناطق سكناهم، كما أنّ إسرائيل قوة متطورة تستطيع إلحاق الضرر بحماس دون استهداف النساء والأطفال".

وأوضح بلينكن: "قلت لأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي إن ما حدث خلال الهجوم على شمال غزة يجب ألا يتكرر في جنوب القطاع، وعلى المجتمع الدولي مطالبة حماس بوقف عملياتها وعدم استخدام المدنيين دروعا بشرية".

وأشار بلينكن: "يجب التفكير في مرحلة ما بعد الحرب والتوصل إلى وقف سلسلة العنف والتأكد من الأمن الدائم لإسرائيل، كما ناقشت خطوات عملية لتحقيق السلام الدائم ولدي محادثات مع الجانب الفلسطيني من أجل ذلك".

وتابع بلينكن: "الجانب الإسرائيلي أعرب عن موافقته على حماية المدنيين واستمرار المساعدات قبل بدء أي هجوم في جنوب غزة".