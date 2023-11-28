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BBC

الأمم المتحدة: أطنان من المساعدات وصلت إلى شمال غزة

01:14 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

الأمم المتحدة

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جنيف - (د ب أ)

تم توصيل عدة أطنان من المساعدات إلى شمال قطاع غزة، الذي يعاني من وطأة الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حركة حماس، أثناء فترة وقف إطلاق النار المؤقتة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الثلاثاء، إن الإمدادات تشمل وجبات جاهزة للأكل، ومياه للشرب، وخيام وبطانيات، بالإضافة إلى أدوية.

كما تم توصيل الوقود اللازم من أجل إنتاج الكهرباء، وإمدادات مطلوبة لعمليات محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي ومحطات ضخ المياه.

وكان قد تم إغلاق هذه المنشآت من البنية التحتية الحيوية وغيرها، بسبب نقص الكهرباء. وحتى دخول الهدنة حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي، لم يصل إلى المنطقة الساحلية المحاصرة سوى القليل جدا من الوقود بغرض تشغيل المولدات.

وأعاد مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والذي كان قد تعرض لأضرار بالغة، فتح وحدة الغسيل الكلوي لمرضى الكلى، بفضل شحنات الوقود التي تم إدخالها.

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