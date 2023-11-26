مكتب نتنياهو: 2 من الأسرى المُفرج عنهم اليوم من غزة يحملون الجنسية الأمريكية

مصراوي

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، أن 2 من الإسرائيليين أصحاب الجنسية الأمريكية ضمن الأسرى الذين أفرجت عنهم حماس اليوم.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أعلنت، مساء اليوم الأحد، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي للصليب الأحمر الدولي ضمن المرحلة الثالثة للتبادل.

سبق وأن نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأمريكية "إن بي سي"، اليوم الجمعة، عن مسؤول في البيت الأبيض، تصريحات تؤكد أن واشنطن تعمل على إدراج الأمريكيين في المجموعة الأولى من الأسرى المقدر عددهم بـ 50 أسيرا.