الحوثيون: جميع البوارج الأمريكية والإسرائيلية في مرمى صواريخنا

مصراوي

قال المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس، إن جميع البوارج الأمريكية والإسرائيلية في مرمى صواريخهم.

ونقلت وكالة "شمس نيوز " الفلسطينية أمس الأربعاء، عن وسائل إعلام عبرية أنباء تفيد بأن السفن المرتبطة باسرائيل في البحر الأحمر لم تعد بمأمن من هجمات الحوثيين في اليمن.

سبق وأن نقلت شبكة تلفزيون "إن بي سي" الأمريكية أمس الأول الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين، إن صاروخا مداه 2000 كم أُطلق من اليمن، مؤكدة أنه لم يهدد السفن البحرية الأمريكية.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية قالت سابقا، إن البحرية الأمريكية اعترضت صواريخ كان بإمكانها أن تحدث دمارا كبيرا بميناء إيلات الإسرائيلي.

وبحسب القناة الـ 14، فإن الصواريخ الأربعة التي أطلقها الحوثيون كانت تستهدف منطقة الفنادق في إيلات، واعترضتها القطع البحرية الأمريكية كانت تحمل رؤوسا حربية تزن 1.6 طن، يزن كل منها 410 كجم.

وتؤكد القناة العبرية أنه في حال إصابة أحد هذه الصواريخ لهدفه في منطقة إيلات التي تعج حاليا بالمدنيين، كان من شأنه أن يتسبب في "كارثة جماعية.

وقارنت بين الصواريخ الحوثية الأربعة وبين الذي أصاب مستوطنة "ألفي منشيه" بالضفة الغربية، والذي أحدث أضرارا كبيرة بينما لم تتخط زنة رأسه الحربي 60 كجم.

وأوضحت أن الصواريخ التي تم اعتراضها هي في الأساس صواريخ كروز من نوع "سمور" الإيرانية، والتي تعد نسخة من الصاروخ الروسي kh55.

ونوهت القناة الإسرائيلية إلى أن الحوثيين أطلقوا 15 مسيرة انتحارية تحمل كل منها رأسا حربيا يزن 40 كجم، تم اعتراضها بواسطة المدمرة الأمريكية كيرني.

