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وزير مالية الاحتلال: نواجه خسائر مالية غير مسبوقة في حرب غزة

07:25 م الخميس 02 نوفمبر 2023

وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أكد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، أن بلاده تواجه خسائر مالية غير مسبوقة في حرب غزة.

يأتي ذلك في ظل متابعة قوات الاحتلال الإسرائيلي في التوغل البري داخل قطاع غزة، للقضاء على المقاومة الفلسطينية.

في الوقت ذاته، يفصح جيش الاحتلال رويدًا رويدًا عن قتلاه خلال عمليات التوغل البري في قطاع غزة جرّاء اشتباكات مع المقاومة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتتكتم قوات الاحتلال الإسرائيلي، على خسائرها الحقيقة داخل قطاع غزة خاصة منذ الهجوم البري في الـ 27 من أكتوبر الماضي والذي شن فيه هجومًا بريًا وبحريًا وجويًا على قطاع غزة تزامنًا مع قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن غزة.

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