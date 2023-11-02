مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في الضفة بحماية الاحتلال (فيديو)

(مصراوي)

هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، منازل الفلسطينيين في بلدة دير شرف غربي نابلس.

وأشعل المستوطنون المتطرفون، النيران في أراضي الفلسطينيين ومحالهم التجارية في بلدة دير شرف، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام منذ قليل، أن عناصر من المقاومة الفلسطينية أطلقوا النيران صوب قوات جيش الاحتلال التي كانت تحرس تجمع المستوطنين في غرب نابلس، وتمكنوا من الانسحاب دون أي خسارة في صفوفهم.

وتزداد الهجمات على أهالي الضفة الغربية بعد أحداث طوفان الأقصى في الـ 7 من أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في مدن الضفة إلى 132 شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، فضلًا عن زيادة حملات الاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي على مختلف مدن الضفة. هنا