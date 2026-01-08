أعلنت محافظة القليوبية، بدء تلقّي طلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2026، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والتي تهدف إلى تكريم المرأة المصرية وتقدير دورها في العطاء والتضحية، وتسليط الضوء على قصص النجاح والكفاح.

ويشمل تكريم هذا العام 36 أمًا مثالية على مستوى الجمهورية، منها 27 أمًا من المحافظات، و3 أمهات بديلات أو كافلات أو أمهات بديلات آنسات، و3 أمهات لأبناء من ذوي الإعاقة الذين حققوا إنجازات متميزة، بالإضافة إلى أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة، وأم واحدة ممثلة عن قطاع الدراما.

وتشترط المسابقة للأم الطبيعية وأم ذوي الإعاقة أن تكون قصتها فريدة، وأن تكون ملمة بالقراءة والكتابة، وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة، مع استثناء محافظات الحدود، على أن يكون الأبناء حاصلين على مؤهلات عليا أو في المراحل النهائية بالجامعة، مع مراعاة معايير تفضيلية مثل العمل أو كونها أرملة أو مطلقة والمشاركة المجتمعية.

أما الأسرة البديلة، فيشترط حصول الأبناء على مؤهل جامعي وتكافؤ المعاملة بينهم، مع منح الأفضلية لمن قدمت فترة رعاية أطول أو حقق الأبناء أعلى الإنجازات الدراسية.

ويجب أن يتضمن ملف الترشح المستندات التالية: أوراق الزوج (قسيمة الزواج أو شهادة الوفاة أو الطلاق)، أوراق الأم (صورتان شخصيتان، بطاقة الرقم القومي، قيد عائلي، مؤهل دراسي أو شهادة محو الأمية، مفردات المرتب)، أوراق الأبناء (شهادات الميلاد أو البطاقة الشخصية، المؤهلات الدراسية، شهادات التأهيل للأبناء ذوي الإعاقة)، بالإضافة إلى قصة كفاح مكتوبة، بحث اجتماعي، واستمارة ترشيح.

وأوضح بيان محافظة القليوبية أن تسليم الملفات يبدأ من الأحد 4 يناير وحتى الخميس 22 يناير 2026 في إدارة الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية المختصة، مشددًا على أن الطلبات غير المستوفية للشروط أو المقدمة بعد الموعد النهائي لن تُقبل.