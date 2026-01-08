على غرار مادورو.. الرئيس الأوكراني يدعو للإطاحة برئيس الشيشان

وكالات

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، دعوة إلى الولايات المتحدة للضغط على روسيا من خلال تنفيذ عملية مماثلة لإطاحة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، على غرار ما حدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال زيلينسكي للصحفيين إن عملية القبض على مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة "أظهرت أن لواشنطن القدرة للتأثير على موسكو في حال أرادت ذلك". وأضاف أن إطاحة قديروف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "ستدفع الأخير للتفكير مرتين بشأن مواصلة الحرب ضد أوكرانيا".

وكانت العملية التي نفذتها قوات أميركية خاصة في نهاية الأسبوع قد فاجأت حلفاء واشنطن، وأثارت إدانة دول تربطها علاقات وثيقة بفنزويلا مثل روسيا.

وفي تعليق حول دور الولايات المتحدة، قال زيلينسكي: "عليهم أن يضغطوا على روسيا. لديهم الأدوات ويعرفون كيف (يقومون بذلك)". وأضاف: "مادورو كان مثالاً. نفذوا عملية والجميع رأى النتيجة، العالم كله يمكنه رؤيتها. قاموا بذلك على وجه السرعة. ليقوموا بعملية مشابهة مع قديروف".

وسبق أن ألمح زيلينسكي مازحاً إلى أن بوتين يجب أن يلقى مصيرًا مشابهًا، وقال ضاحكاً بعد اعتقال مادورو: "إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على القيام بذلك مع الديكتاتوريين، فهي تدرك ما عليها القيام به".

ويتزعم رمضان قديروف جمهورية الشيشان الروسية منذ عام 2007، ويعد من أقوى حلفاء بوتين، وأحد أبرز المؤيدين للحرب التي بدأت موسكو ضد كييف في فبراير 2022. وقد أرسل آلاف العناصر للقتال إلى جانب القوات الروسية، كما دعا موسكو إلى اعتماد خيارات أكثر تصعيداً، بما في ذلك الإشارة إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية.