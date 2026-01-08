إحالة متهمين بقتل لواء سابق وزوجته وإحراق منزلهما في أسيوط إلى المفتي

قررت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، إحالة نقاشين متهمين بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات اللواء محمد محسن علي طه بداري، وزوجته هدى بداري علي حسين، داخل مسكنهما بمدينة أسيوط، والاستيلاء على مصوغاتهما الذهبية وأموالهما، ثم إضرام النيران بالمنزل لإخفاء آثار الجريمة، إلى فضيلة المفتي وحددت جلسة اليوم الثالث من شهر مارس المقبل النطق بالحكم .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبد المالك، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وخلال الجلسات السابقة، أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما، فيما طلب دفاعهما استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، والاطلاع على دفتر غرفة عمليات النجدة عن يوم الواقعة. كما استمعت هيئة المحكمة إلى الطبيب الشرعي، ورئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، ومقدمة البلاغ، واطلع الدفاع على دفتر غرفة عمليات النجدة.

وكان المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد قرر إحالة المتهمين ناصر عثمان جابر (41 عامًا) وعبد العال محمود عبد العال، الشهير بـ«سيد العفريت» (37 عامًا)، ويعملان نقاشين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة مصوغاتهما الذهبية وأموالهما، وإشعال النيران بالمسكن بقصد طمس معالم الجريمة.

ووفقًا لأمر الإحالة، تعود أحداث الواقعة إلى يوم 26 أكتوبر 2024، حيث استغل المتهم الأول ثقة المجني عليه به بحكم عمله داخل المنزل، واتفق مع المتهم الثاني على تنفيذ الجريمة. وقاما بالتردد على منزل الضحيتين عدة مرات لوضع مخططهما موضع التنفيذ، حتى استدرج المتهم الأول المجني عليه إلى خارج المسكن، مهيئًا الفرصة لشريكه للدخول.

وأوضح أمر الإحالة أنه عقب عودة المجني عليه، انهال عليه المتهمان بالضرب مستخدمين أداة حادة حتى فقد وعيه، ثم أقدم المتهم الثاني على ذبحه باستخدام سكين قاطعًا عنقه. وفي الوقت نفسه، انفرد المتهم الثاني بزوجة المجني عليه داخل غرفة نومها وأنهى حياتها، قبل أن يقوم المتهمان بسكب البنزين داخل أنحاء المنزل وإشعال النيران به، ثم لاذا بالفرار وبحوزتهما المسروقات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم حيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد محلي الصنع)، وسلاح أبيض (سكين)، وأداة حديدية (يد هون) مُعدة للاعتداء، دون ترخيص، واستخدامها في ارتكاب الجريمة.