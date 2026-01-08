إعلان

السكرتير المساعد لمحافظ الدقهلية يفاجئ محطة تعبئة الغاز للتأكد من الأوزان

كتب : رامي محمود

03:56 م 08/01/2026
أجرى اللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، اليوم، جولة مفاجئة بمحطة تعبئة الغاز السائل بمدينة طلخا، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد "الدكروري" الموازين وخطوط التعبئة، وتابع آلية العمل داخل المحطة، كما استمع إلى عدد من العمال والمواطنين المترددين عليها، للتعرف على مستوى الأداء والاستجابة لشكاوى الجمهور، وشدد على أهمية الالتزام الكامل بالمعايير الفنية وضمان دقة الموازين، مؤكدًا أن أي تقصير أو تلاعب في حقوق المواطنين لن يُسمح به، وسيواجه بحزم وفقًا للقانون.

كما اطمأن على قدرة المحطة الاستيعابية في تعبئة الحصص الإضافية التي أسندت إليها مؤخرا من حصص المحطات الخاصة الأخرى التي ثبت تلاعب أصحابها في الموازين وأنه لا توجد شكاوي من المتعهدين في هذا الأمر، كما حث المحطة على تنفيذ مهامها ومضاعفة الجهود لتوفير هذا المنتج الهام للمواطنين.

وقال اللواء عماد الدكروري "ننفذ تعليمات واضحة من السيد المحافظ بضرورة المرور الميداني المستمر والمفاجئ، خاصة على المنشآت الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية، بهدف ضمان تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة، والحفاظ على حقوق المواطنين دون أي تلاعب أو تقصير".

الدقهلية عماد الدكروري محطة تعبئة الغاز

