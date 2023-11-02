وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 9061 شخصً

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة أرشي

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء 9061 شخص، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة على المباني السكنية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن الاحتلال لا يزال يركز في استهدافه على المناطق المأهولة بالسكان، مشيرًا إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية استشهد على إثرها 256 شخصًا.

وأفاد القدرة أن من بين إجمالي الشهداء 3760 طفلا و2326 سيدة، إضافة إلى 32000 مصاب.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء في المستشفى الإندونيسي، مناشدً جميع الأطراف الدولية لتوفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل.

هذا ونوه القدرة من اقتراب توقف مولد الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة عن العمل خلال ساعات.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الثلاثاء الماضي من بدء العد التنازلي لتوقف المولدات في مستشفى الشفاء والإندونيسي نتيجة نفاد الوقود.

وترفض قوات الاحتلال الإسرائيلي السماح لمساعدات الوقود بالدخول إلى قطاع غزة متذرعة بأن المقاومة الفلسطينية تستخدمه في هجماتها ضده.