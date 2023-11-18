الأونروا: وقف إطلاق النار لا يمكن أن ينتظر أكثر

مصراوي

المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" فيليب لازاريني في نبأ عاجل نقلته قناة "الجزيرة"، اليوم السبت، إن الوكالة تلقت صورا مروعة لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة لها في شمال غزة.

وأكد لازاريني أن الهجمات لا يمكن أن تصبح أمرا عاديا، موضحا أن وقف إطلاق النار لدواع إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر.

واستهدف طيران الاحتلال اليوم، 3 مدارس في شمالي قطاع غزة وهم "الفاخورة وتل الزعتر وأبو حسين"، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، أغلبهم من المدنيين العزل وتحديدا النساء والأطفال.

وتتبع المدارس الثلاثة التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في قطاع غزة، وكانت الوكالة الأممية قد خصصتهم في وقت سابق لاستقبال النازحين في أوقات الحرب.