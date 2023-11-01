قيادي في حماس: الاحتلال يشعر بتغير المزاج الدولي نحو عدوانه

مصراوي

قال القيادي في حماس خليل الحية، إنه يقدر الدول التي قطعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت توجيه الانتقادات لعدوانه على غزة.

وأضاف الحية: "الاحتلال يشعر بتغير المزاج الدولي نحو عدوانه، الذي يستهدف الأطفال والنساء ويدمر كل شيء في غزة، نحن مقاومة وحركة تحرر وطني ونؤمن أن خطط الغرب لشطب حماس وإنهاء وجودها ستفشل".

وأكد القيادي في حماس: "قمنا بواجبنا الوطني نحو القدس وفلسطين وندعو الأمة للانضمام إلى هذه المعركة الفاصلة، كما أنّ قيادة المقاومة التي اتخذت قرار المعركة لم تكن غافلة عن ردود الأفعال التي ستحدث".