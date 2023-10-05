عمدة حي شيبويا الياباني: لن نحتفل بعيد الهالوين هذا العام



طوكيو - (د ب أ)

طالب عمدة حي شيبويا، أحد أحياء العاصمة اليابانية طوكيو، المواطنين بعدم الاحتفال بعيد الهلع" الهالوين" هذا العام، خوفا من أن تؤدي عودة السائحين لمستويات ما قبل جائحة كورونا لحدوث فوضى وتدافع مثل الحادث المميت الذي وقع في العاصمة الكورية الجنوبية سول العام الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن كين هاسيبي عمدة شيبويا، قال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس" هذا العام نوضح للعالم أن شيبويا ليس مكانا للاحتفال بالهالوين"، مضيفًا أنه يتعين على المواطنين تجنب التجمع في المنطقة للاحتفال يوم 31 أكتوبر الجاري، كما أنه سوف يتم حظر تناول المشروبات الكحولية بالقرب من المحطة بالمنطقة لعدة أيام بالقرب من هذا الموعد.

ويذكر أنه بالتزامن مع بدء اليابان في الاحتفال بالهالوين منذ نحو عقد، أصبحت شوارع شيبويا مشهورة بأنها المقر غير الرسمي لاحتفال الشباب.

وتتزايد المخاوف بشأن سلامة التجمعات هذا العام، حيث أنه يعد أول عيد هالوين يتم الاحتفال به في اليابان منذ أن رفعت جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

ويذكر أن حادث تدافع وقع في منطقة إيتوان في العاصمة الكورية الجنوبية سول خلال الاحتفال بعيد الهالوين العام الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 150 شخصًا.