جيش الاحتلال: قواتنا دخلت إلى شمال غزة ونتقدم في الحرب

مصراوي



أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته قتلت خلال الليل عددا من القادة الميدانيين لحماس.



وتابع متحدث جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت: "قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها، كما أننا هاجمنا ليلا بنية تحتية لحزب الله في لبنان ردا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل".



وقال متحدث جيش الاحتلال، إن العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على حماس وإعادة المخطوفين، مؤكدا حسب كلامه على أن جيش الاحتلال تقدم في مراحل الحرب، وقواته دخلت إلى شمال غزة ووسعت نطاق عملياتها.



وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جميع أنشطتهم العملياتية والاستخباراتية تهدف إلى إعادة المختطفين.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، وأنه بدأ عملية برية موسعة في القطاع.



وقطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة،بحسب وسائل إعلام فلسطينية.



رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.



وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.



وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.



وأوضحت المصادر، أن حركة حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، مفيدة بأن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.