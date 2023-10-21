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البيت الأبيض: بايدن أكد لنتنياهو ضرورة العمل وفق قانون الحرب لحماية المدنيين بغزة

12:24 م السبت 21 أكتوبر 2023

جو بايدن

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مصراوي


قال البيت الأبيض، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكّد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهمية العمل بالتوافق مع قانون الحرب ليشمل حماية المدنيين في غزة.


قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إننا نجدد دعوتنا للإفراج عن جميع الرهائن والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.


وأضاف الأمين العام للأمم، ممتن لجهود قطر في إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين المحتجزتين في غزة.


وبدأ اليوم السبت، عبور أول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز.


يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.


وعملت الدولة المصرية خلال الساعات الماضية على تمهيد طريق دخول الشاحنات إلى غزة والذي تعرض للقصف من إسرائيل في الجانب الفلسطيني من المعبر.

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