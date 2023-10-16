بسبب العدوان على غزة.. كولومبيا تطلب من سفير إسرائيل مغادرة أراضيها

وكالات

طلبت كولومبيا، اليوم الإثنين، من السفير الإسرائيلي، بمغادرة أراضيها، وذلك على خلفية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وسبق أن هدد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي منع تصدير المعدات الأمنية إلى بلاده، بسبب موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة.

Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios.



Al presidente de Colombia no se le insulta.



Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última… https://t.co/WpafrsWkC2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2023

وقال بيترو على صفحته بمنصة "إكس" تويتر سابقًأ: “إذا اضطررنا إلى تعليق العلاقات مع إسرائيل - فإننا سنعلقها، نحن لا نؤيد الإبادة الجماعية، في يوم من الأيام، سيطلب منا جيش وحكومة إسرائيل الصفح عما فعله شعبهم في بلدنا”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي استدعى في وقت سابق، سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب على خلفية تصريحات الرئيس جوستافو بيترو، بشأن الحرب على غزة، التي اعتبرتها إسرائيل "تصريحات عدائية".

كما قرر الاحتلال الإسرائيلي وقف الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا.

وهاجم الرئيس الكولومبي إسرائيل، بقسوة بسبب عدوانها على قطاع غزة، مشبهًا جيش الاحتلال الإسرائيلي بالنازيين.

وقال بترو على حسابه بمنصة “إكس” ردًا على الفيديو الذي قال فيه وزير الدفاع يوآف جالانت إنه سيتم فرض حصار كامل على غزة: “هذا ما قاله النازيون عن اليهود، ولا يمكن للدول الديمقراطية أن تسمح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية”.

كما نشر عبر حسابه، مجموعة من صور الأطفال الفلسطينيين مع التعليق: "قتلوا بسبب الاحتلال غير القانوني".