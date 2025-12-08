الشرع من احتفالات سقوط الأسد: "لن يقف في وجهنا أحد مهما كبر"

(د ب أ)

أدى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الاثنين صلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير بدمشق في الذكرى الأولى لتحرير سوريا.

ونقلت الوكالة الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الشرع قوله، في كلمة بذكرى التحرير بعد صلاة الفجر: "لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات".

وأضاف: "من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها، ببناء يليق بحاضرة سوريا العريقة، سنعيد بناءها".

ووضع الشرع قطعة من ثوب الكعبة المشرفة في رحاب المسجد الأموي بدمشق وهي هدية قُدمت له من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، وفق الوكالة .

وعلق الشرع على ذلك، في كلمته قائلا :"آثرنا أن تكون هذه القطعة في مسجد بني أمية، لتتحدّ بذلك الدول، وتمتد أواصر المحبة والأخوة من مكة المكرمة إلى بلاد الشام، واخترنا أن يكون تدشينها في اللحظات الأولى لذكرى النصر".

ورفعت مآذن المساجد في غالبية المحافظات السورية، فجر اليوم، التكبيرات، إيذاناً بانطلاق فعاليات عيد التحرير في سوريا في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، وأعلنت المحافظات السورية عن مجموعة الفعاليات والأنشطة احتفاءً في ذكرى التحرير تبدأ برفع التكبيرات وتستمر حتى طلوع الفجر.

وأصدرت المؤسسة السورية للبريد اليوم خمسة طوابع، وبطاقة تذكارية احتفاءً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، وذلك ضمن إطار دورها في توثيق أبرز المناسبات الوطنية عبر الإصدارات البريدية.

وقال المدير العام للمؤسسة عماد الدين حمد إن الطوابع والبطاقة التذكارية ستُطرح للجمهور اعتباراً من يوم غد ، مشيرا إلى أن سعر البطاقة التذكارية يبلغ 15 ألف ليرة بينما يبلغ سعر كل طابع من الطوابع الخمسة 10 آلاف ليرة، وذلك عبر جميع المكاتب البريدية المنتشرة في المحافظات.

وأشار إلى أن المؤسسة ستفتح أبواب معرض الطوابع بدمشق للزوار مجاناً أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.

وتحتفل سوريا بعيد التحرير الأول والذي يتزامن مع ذكرى سقوط نظام الأسد، حيث تعمّ مختلف المناطق احتفالات واسعة، وتتجهز مختلف المحافظات لتجمعات شعبية حاشدة ضمن الساحات الرئيسية.