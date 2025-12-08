تصعيد جديد بالضفة.. سموتريتش يخصص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن الضفة الغربية حزام أمنهم وإنه يفتخر بقيادة تلغي فكرة تقسيم إسرائيل و"إقامة دولة إرهابية".

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خصص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية للسنوات الخمس المقبلة.

وفي سياق متصل، وتحديدًا بشأن آخر التطورات بقطاع غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستنتقل قريبا إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة، لكنه رهن ذلك بإنهاء حكم حركة "حماس" ونزع سلاحها، وواصفاً المرحلة بأنها أكثر صعوبة.

وأضاف نتنياهو: "انتهينا من الجزء الأول؛ كما تعلمون، المرحلة الأولى نحن على وشك الانتهاء بعد عودة جثمان آخر أسير، الرقيب ران جفيلي، تجب إعادته إلى هنا، نتوقع الانتقال قريبا إلى المرحلة الثانية، وهي أصعب، أو على الأقل بنفس صعوبة الأولى لم يكن أحد يتوقع أن يضغط ترامب على حماس لإطلاق سراح الأسرى، لكننا نجحنا والآن المرحلة الثانية، من أجل نزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة وهناك مرحلة ثالثة، وهي نزع التطرف من غزة".