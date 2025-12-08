إعلان

باكستان تعلن اعتقال 12 مشتبهًا بالإرهاب بدعوى ارتباطهم بالمخابرات الهندية

كتب : مصراوي

10:09 ص 08/12/2025

الإرهاب

(د ب أ)

أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب بباكستان، اليوم الاثنين، اعتقال 12 إرهابيا مشتبها بهم يزعم ارتباطهم بوكالة الاستخبارات الهندية، في عمليات منفصلة تمت بمدن رئيسية في إقليم البنجاب الواقع شرقي البلاد.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية اليوم الاثنين، عن متحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب في البنجاب القول، إن الاعتقالات تمت في لاهور وفيصل آباد وبهاولبور.

وأضاف المتحدث أنه تم ضبط أسلحة ومتفجرات وأجهزة تفجير كانت بحيازة المشتبه في أنهم أعضاء بوكالة الاستخبارات الهندية، موضحًا أن مسؤولي إدارة مكافحة الإرهاب قاموا أيضا بمصادرة صور ومقاطع فيديو تم التقاطها لمواقع ومؤسسات حساسة.

وأشار المتحدث إلى أنه قد تم أيضا العثور على صور ومقاطع فيديو وتفاصيل مواقع شملت مدرسة دينية ومهرجانات محليا.

باكستان مكافحة الإرهاب المخابرات الهندية

