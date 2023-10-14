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BBC

بايدن: نعمل مع مصر وإسرائيل والأردن لاستئناف تدفق المساعدات لغزة

09:53 م السبت 14 أكتوبر 2023

الرئيس الأميركي جو بايدن

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وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن بلاده تعمل مع مصر وإسرائيل والأردن والأمم المتحدة، لتخفيف وطأة الأوضاع في غزة، واستئناف إيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع.
وقال بايدن في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم السبت "تعمل الولايات المتحدة مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن، ومع الأمم المتحدة، لزيادة الدعم لتخفيف العواقب الإنسانية لهجوم حماس، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات، والدعوة إلى احترام قانون حقوق الإنسان".

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