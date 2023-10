بايدن: نعمل مع مصر وإسرائيل والأردن لاستئناف تدفق المساعدات لغزة

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن بلاده تعمل مع مصر وإسرائيل والأردن والأمم المتحدة، لتخفيف وطأة الأوضاع في غزة، واستئناف إيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

وقال بايدن في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم السبت "تعمل الولايات المتحدة مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن، ومع الأمم المتحدة، لزيادة الدعم لتخفيف العواقب الإنسانية لهجوم حماس، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات، والدعوة إلى احترام قانون حقوق الإنسان".

The U.S. is working with the governments of Israel, Egypt, Jordan — and with the UN — to surge support to ease the humanitarian consequences of Hamas’s attack, create conditions needed to resume the flow of assistance, and advocate for the upholding of the law of war.