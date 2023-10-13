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جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه من الجنود إلى 258

04:56 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه أرشيفية

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 258 جنديًا على الأقل منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، ارتفع عدد القتلى إلى 1500 قتيل إسرائيلي، و3400 جريح منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، حتى الآن أبلغنا 120 عائلة من المختطفين، وسيكون هناك المزيد.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء قطاع غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى إخلاء قطاع غزة هجوم بري محتمل

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