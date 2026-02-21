إعلان

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد مخاطر الحريق بمخيمات اللجوء في غزة

كتب : مصراوي

02:06 م 21/02/2026

نيويورك- (أ ش أ)

حذّرت الأمم المتحدة من أن الأسر الفلسطينية النازحة التي تعيش في مخيمات مكتظة داخل قطاع غزة ما زالت تواجه مخاطر مرتفعة لاندلاع الحرائق، إلى جانب تهديدات صحية متفاقمة، في ظل استمرار الحاجة إلى حلول سكنية أكثر أمانًا وملاءمة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن العديد من الأسر تضطر إلى الطهي والنوم وتخزين ممتلكاتها داخل مساحات ضيقة تُستخدم فيها النيران المكشوفة، مشيرًا إلى تسجيل ما لا يقل عن 12 حادث حريق داخل الملاجئ منذ نوفمبر الماضي.

وخلال عشرة أيام فقط من الشهر الجاري، تمكن العاملون في المجال الإنساني من توفير مأوى لـ85 أسرة في كل من دير البلح وخان يونس، بعدما تضررت ملاجئهم جراء حريق اندلع في مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أشار المكتب إلى أن العديد من التحركات الإنسانية داخل القطاع لا تزال تتطلب تنسيقًا مسبقًا مع السلطات الإسرائيلية. وذكر أن 43 تحركًا من أصل 67 جرى تنسيقها خلال الفترة من 12 إلى 19 فبراير حصلت على الموافقة، فيما رُفضت تسعة طلبات بشكل قاطع. كما تمت الموافقة على ثماني بعثات واجهت عراقيل ميدانية رغم إنجاز ست منها، في حين أُلغيَت سبع بعثات لأسباب تشغيلية أو أمنية.

وأكد المكتب أن الشركاء الإنسانيين واصلوا تنسيق إدخال الوقود والإمدادات الطبية وأعلاف الحيوانات ومستلزمات النظافة الصحية، في محاولة للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

