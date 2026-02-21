الشرطة الإيطالية تعتقل شاب مصري بسبب رقصه بالسكين أمام الكولوسيوم

وكالات

أوقفت الشرطة الإيطالية في روما شاباً مصرياً يبلغ من العمر 22 عاماً، ووجهت إليه اتهامات جنائية بعد نشره مقطع فيديو استعراضي يظهره وهو يلوّح بسكين مطوية داخل الساحة المحيطة بـ"الكولوسيوم"، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي واستدعت تحركاً أمنياً سريعاً.

وبحسب ما أوردته صحيفة روما توداي، رصدت وحدات الجرائم الإلكترونية الفيديو المتداول عبر تطبيق تيك توك، حيث ظهر الشاب — الذي أشارت التقارير إلى أنه بلا مقر إقامة ثابت — وهو يؤدي حركات راقصة على أنغام موسيقية ممسكاً بالسكين في مشهد اعتبرته السلطات استعراضاً خطيراً في موقع سياحي حساس.

وأفادت التقارير بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشاب ومكان وجوده، قبل توقيفه رسمياً وإحالته للتحقيق بتهمة حيازة أداة حادة صالحة للإيذاء في مكان عام، وهي مخالفة يعاقب عليها القانون الإيطالي بصرامة، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة.

وذكرت صحف إيطالية، من بينها إيل ميساجيرو، أن القضية تستند إلى المادة الرابعة من القانون رقم 110 لسنة 1975، التي تحظر حمل الأدوات الحادة أو القاطعة في الأماكن العامة دون مبرر مشروع.

وتأتي الواقعة ضمن حملة أمنية موسعة تنفذها شرطة روما منذ أشهر لمكافحة ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء، حيث كشفت بيانات نشرتها وسائل إعلام محلية عن الإبلاغ عن 272 شخصاً في قضايا مماثلة، بينهم 117 أجنبياً و25 قاصراً، إضافة إلى مصادرة 420 قطعة سلاح متنوعة، من بينها خناجر وسواطير ومفاصل حديدية وأجهزة صعق كهربائي، تم ضبط عدد كبير منها باستخدام أجهزة كشف المعادن المحمولة.