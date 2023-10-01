بايدن: لا يجب ألا تقع المساعدات لأوكرانيا ضحية للتنازع في الكونجرس
واشنطن - (د ب أ):
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين في الكونجرس على الحفاظ على تدفق المساعدات المالية لأوكرانيا، بعد ساعات من اتفاق الميزانية الذي جرى في اللحظة الأخيرة.
وسعى بايدن في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض اليوم الأحد إلى طمأنة حلفاء الولايات المتحدة القلقين والقيادة في كييف.
وقال إنه لا يزال هناك دعم "جارف " بين الديمقراطيين والجمهوريين لأوكرانيا، التي تتصدى لغزو روسي واسع النطاق منذ 19 شهرا.
وقال بايدن عن الجمهوريين: "لنكن واضحين .. آمل أن يحافظ أصدقائي على الجانب الآخر على كلمتهم بشأن دعم أوكرانيا. لا يمكننا، تحت أي ظرف من الظروف، السماح بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا".
وتابع: "أريد أن أؤكد لحلفائنا الأمريكيين والشعب الأمريكي وشعب أوكرانيا أنه يمكنك الاعتماد على دعمنا. لن نبتعد ".
وقال بايدن مخاطبا الجمهوريين في الكونجرس: "توقفوا عن التلاعب ... أنجزوا هذا ".
وتجنب الكونجرس الأمريكي الذي يشهد استقطابا شديدا إغلاق الحكومة الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد من خلال تمرير مشروع قانون في اللحظة الأخيرة للحفاظ على تدفق التمويل الاتحادي لمدة 45 يوما.
ولكن من أجل ضمان الإجراء المؤقت من خلال الكونجرس ، تم إسقاط المساعدات الإضافية لأوكرانيا. وعبر الجمهوريون اليمينيون المتطرفون على وجه الخصوص عن معارضتهم المتزايدة لتخصيص المزيد من الأموال لأوكرانيا.
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