العفو الدولية: 30 شخصا يواجهون أحكاما بالإعدام بعد المظاهرات في إيران

طهران- (د ب أ)

قالت منظمة العفو الدولية إن 30 شخصا على الأقل في إيران يواجهون عقوبة الإعدام على صلة بالمظاهرات الحاشدة الأخيرة في البلاد.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن السلطات مررت بالفعل عقوبة الإعدام في ثماني قضايا.

وقالت العفو الدولية إنه من بين الـ22 قضية الأخرى التي تنظرها المحاكم، هناك شابان قاصران. ولم يؤكد القضاء الإيراني بشكل رسمي صدور أي أحكام بالإعدام.

ولكن وكالة "ميزان" الإخبارية، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، تحدثت قبل أسبوع عن محاكمة قد يواجه فيها ثلاثة رجال عقوبة الإعدام بعد المشاركة في أعمال شغب.

وتتهم العفو الدولية القيادة الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضة.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، "السلطات الإيرانية تكشف مجددا مدى استهانتها بالحق في الحياة والعدالة من خلال التهديد بتنفيذ إعدامات سريعة وتوقيع عقوبة الإعدام في محاكمات سريعة بعد أسابيع فقط من الاعتقال".

وأضافت "من خلال استخدام عقوبة الإعدام كسلاح ، تسعى لغرس الخوف وتحطيم روح السكان الذين يطالبون بتغيير أساسي".

كانت إيران قد شهدت احتجاجات حاشدة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية قُوبلت بحمل قمع من جانب السلطات الإيرانية قُتل خلالها أكثر من 7000 شخص ، طبقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان(هرانا) ومقرها أمريكا.

من جهتها،أعلنت الحكومة الإيرانية عن مقتل 3117 شخصا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى على خلفية القمع الدموي للمتظاهرين.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 15 مسؤولا و6 منظمات في إيران بسبب قمع الاحتجاجات.