وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يعتزم إصدار توجيهات إلى الوكالات الفدرالية للشروع في نشر ملفات حكومية تتعلق بالكائنات الفضائية والأجسام الطائرة المجهولة، مبرراً الخطوة بتزايد الاهتمام الشعبي بهذا الملف.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح ترامب أنه سيكلف وزير الدفاع بيت هيجسيث إلى جانب جهات اتحادية أخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة المعلومات، معتبراً أن القضية “بالغة الأهمية ومثيرة للاهتمام”.

وفي السياق ذاته، وجّه ترامب انتقادات إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما، متهماً إياه بالكشف غير الملائم عن معلومات مصنفة عند تناوله موضوع الكائنات الفضائية علناً، واصفاً ذلك بأنه “خطأ جسيم”. وخلال حديثه للصحافيين في طريقه إلى ولاية جورجيا، قال إن أوباما “أخرج الأمر من نطاق السرية، وهو ما لم يكن ينبغي أن يحدث”.

وكان أوباما قد تطرق إلى القضية خلال مقابلة مع المعلق السياسي برايان تايلر كوهين نُشرت السبت، حيث سُئل عن حقيقة وجود كائنات فضائية.

وأجاب بأن اتساع الكون يجعل احتمال وجود حياة خارج الأرض قائماً، لكنه نفى رؤيته لتلك الكائنات أو احتجازها في المنطقة 51، مؤكداً عدم وجود منشآت سرية تحت الأرض في هذا السياق، ما لم تكن هناك “مؤامرة كبرى” لم يُطلع عليها رئيس الولايات المتحدة.

وتُعد “المنطقة 51” منشأة عسكرية سرية تابعة لسلاح الجو الأمريكي في ولاية نيفادا، أحاطت بها على مدى عقود تكهنات بشأن حطام مركبات فضائية أو كائنات غير بشرية. غير أن وثائق رُفعت عنها السرية عام 2013 من قبل وكالة المخابرات المركزية أوضحت أن الموقع استُخدم لاختبار طائرات استطلاع وتجارب عسكرية فائقة السرية.

وفي توضيح لاحق نشره الأحد، قال أوباما إن احتمالات وجود حياة خارج كوكب الأرض مرتفعة بالنظر إلى اتساع الكون، إلا أن فرص زيارة كائنات فضائية للأرض تظل ضئيلة بسبب المسافات الشاسعة بين الكواكب والنجوم.

من جانبه، ردّ ترامب، الخميس، على سؤال بشأن ما إذا كان قد اطّلع على أدلة تؤكد وجود كائنات فضائية، قائلاً إنه لا يملك تأكيداً حول حقيقتها.

وفي سياق متصل، خلص تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية عام 2024 إلى أن مراجعة تحقيقات الحكومة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم تُثبت وجود تقنيات من خارج كوكب الأرض، مشيراً إلى أن معظم المشاهدات التي تم الإبلاغ عنها تبيّن أنها ظواهر طبيعية أو أجسام تقليدية جرى تفسيرها على نحو خاطئ.