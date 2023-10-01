مسيرة حاشدة للمعارضة البولندية قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية

وارسو - (د ب أ)



دعا أكبر تحالف للمعارضة في بولندا أنصاره للنزول إلى شوارع العاصمة وارسو اليوم الأحد للمشاركة في "مسيرة المليون قلب" وذلك قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية في البلاد.

ويريد الائتلاف المدني من تيار يمين الوسط، والذي انبثق عن الحزب الحاكم السابق "المنصة المدنية" الذي يتزعمه دونالد تاسك، الاستفادة من نجاح مظاهرة مماثلة جرت في يونيو الماضي.

ويدعم التظاهرة أيضا تحالف "لافيتسا" اليساري. ويتوقع المنظمون مشاركة ما يصل إلى مليون شخص.

ويتوجه البولنديون إلى صناديق الاقتراع في 15 أكتوبر الجاري. وفي كل استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن، يتقدم حزب القانون والعدالة الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، بفارق كبير.

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد إيبريس في 27 سبتمبر الماضي، من المتوقع أن يحصل الحزب الحاكم على 1ر35% من الأصوات ما يجعله يأمل في الحصول على فترة ولاية ثالثة في الحكومة.