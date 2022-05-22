Masrawy logo white

إعلان

نائبة إسرائيلية تنقذ ائتلاف بينيت من إجراء انتخابات مبكرة

06:57 م الأحد 22 مايو 2022
نائبة إسرائيلية تنقذ ائتلاف بينيت من إجراء انتخابات مبكرة

النائبة غيداء ريناوي زعبي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (د ب أ)

تراجعت النائبة الإسرائيلية غيداء ريناوي زعبي عن موقفها الذي أعلنته الأسبوع الماضي بإنها ستترك الائتلاف الهش بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي يتألف من ثمانية أحزاب، وهي الخطوة التي كانت ستؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وسحبت ريناوي زعبي، التي تنتمي إلى حزب ميرتس اليساري، استقالتها من الائتلاف اليوم الأحد بعد اجتماع مع وزير الخارجية يائير لابيد وممثلي المجتمع العربي.

ونتيجة لذلك، أصبح لدى ائتلاف بينيت مجددا 60 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا، مما يزيد من صعوبة الأمر بالنسبة للمعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أن تطيح بالحكومة.

وكانت ريناوي زعبي قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها ستترك الائتلاف احتجاجا على معاملة السلطات للفلسطينيين خاصة ممارسات الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات الأخيرة في المسجد الأقصى.

مستلزمات للطوارئ لابد أن تتواجد بسيارتك..

تعرف عليها
نفتالي بينيت غيداء ريناوي زعبي حكومة اسرائيل
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا